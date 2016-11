SAT.1 Emotions 10:10 bis 10:55 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 65 D 2010 2016-11-26 15:15 16:9 HDTV Merken Alle sind in großer Sorge, denn Tony muss notoperiert werden. Als Lena ihn im Krankenhaus besucht, bleibt sein Herz stehen. Vanessa spielt weiterhin die trauernde Witwe und bekommt dank Rafaels Lebensversicherung einen Kredit bewilligt. Der Druck auf Frank an seinem Arbeitsplatz wird größer: Seine Vorgesetzte möchte, dass er mit einem Psychologen spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: David Carreras Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Uli Köhler Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer