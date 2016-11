kabel1 classics 22:25 bis 00:10 Thriller The Deadly Affair GB 1966 Nach dem Roman "Call for the Dead" von John le Carré 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der britische Geheimagent Charles Dobbs wird beauftragt, den hohen Regierungsbeamten Samuel Fennan auszuhorchen. Man vermutet, dass dieser mit den Kommunisten sympathisiere. Kurz nach Kontaktaufnahme wird Fennan erschossen in seiner Wohnung gefunden. Trotz eines Abschiedsbriefs glaubt Dobbs nicht an Selbstmord und recherchiert im Leben des Verstorbenen. Dabei stößt er auf erschreckende Hinweise, die auch in Zusammenhang mit Dobbs Frau stehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Mason (Charles Dobbs) Simone Signoret (Elsa Fennan) Maximilian Schell (Dieter Frey) Harriet Andersson (Ann Dobbs) Harry Andrews (Inspektor Mendel) Kenneth Haigh (Bill Appleby) Roy Kinnear (Adam Scarr) Originaltitel: The Deadly Affair Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Paul Dehn Kamera: Freddie Young Musik: Quincy Jones