Los Angeles: Privatdetektiv Jake Gittes wird von einer Frau engagiert, die ihren Ehemann Hollis Mulwray verdächtigt fremdzugehen. Gittes schießt Beweisfotos, doch wenig später ist der Ehebrecher tot. Als plötzlich die echte Mrs. Mulwray auftaucht und dem Schnüffler weitere Nachforschungen untersagt, fühlt sich Gittes in seiner Berufsehre herausgefordert und ermittelt auf eigene Faust weiter. Er gerät in einen Sumpf aus Korruption und skandalösen Machenschaften bis hin zum Mord.