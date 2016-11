kabel1 classics 12:50 bis 14:55 Actionfilm Gloria, die Gangsterbraut USA 1980 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich glaubt Gloria, dass sie mit ihrer Vergangenheit als Mafiabraut abgeschlossen hat, doch das ändert sich, als sie ihre Nachbarsfamilie kennenlernt. Ihr Nachbar Jack wird von der Mafia verfolgt und drängt Gloria in seiner Verzweiflung seinen Sohn Phil auf. Als wenig später Phils Eltern getötet werden, weiß Gloria, dass die Mafia nun hinter ihr und dem Jungen her ist. Eine waghalsige Flucht beginnt, bei der Gloria nur ein Ziel hat: das Leben ihres Schützlings zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gena Rowlands (Gloria Swenson) John Adames (Phil Dawn) Julie Carmen (Jeri Dawn) Buck Henry (Jack Dawn) Lupe Garnica (Margarita Vargas) John Finnegan (Frank) Jessica Castillo (Joan Dawn) Originaltitel: Gloria Regie: John Cassavetes Drehbuch: John Cassavetes Kamera: Fred Schuler Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12