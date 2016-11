SAT.1 Gold 01:40 bis 02:25 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Raubzug in Raten USA 1975 Merken Der Ganove Pataki will einen Überfall auf den Transportwagen einer Lackiererei verüben - doch der Angriff scheitert, und Pataki wird gefasst. Kojak ist überrascht darüber, denn Pataki gehört zu den "Profis" auf diesem Gebiet und ist einer der schwierigsten Fälle für die Polizei. Seltsam ist auch, dass Patakis Verteidiger offenbar wenig Interesse an seinem Mandanten hat. Kurz darauf wird auf denselben Lieferwagen ein weiterer Überfall verübt - welcher gelingt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Robert Loggia (Cassidy Yorke) Joyce Davis (Valerie) Dick O'Neill (Augustine Pataki) Originaltitel: Kojak Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Abby Mann, James M. Miller, Selwyn Raab Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12