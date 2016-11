SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Verseuchte Implantate USA 1997 Merken Mindy Yates stirbt an einer Infektion. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der Tod der jungen Frau durch bakteriell verseuchte Wangenimplantate hervorgerufen wurde. Die Spur führt in die auf kosmetische Eingriffe spezialisierte Denell-Klinik und zu dem ehemals dort beschäftigten Chirurgen Dr. Johnson. Als dann Mindys beste Freundin von einem Auto angefahren wird, vermutet Mark einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Mord an Mindy... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Shelley Hack (Dr. Elaine Denell) Signy Coleman (Julia Brush) Neil Roberts (Dr. Shurmur) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Craig Tepper Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12