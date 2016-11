SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord, schlicht und einfach? USA 1991 2016-11-23 10:45 Merken Jessica gerät mit dem Geschäftsführer des Verlages, mit dem sie gerade einen Vertrag gemacht hat, in einen Autounfall. Nachdem der Verleger im nahe gelegenen Dorf aufgepäppelt wird, passiert ein Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Hunt Block (Reuben Stoltz) Michael Sarrazin (Jacob Beiler) Jennifer Runyon (Rebecca Beiler) John Ireland (Sheriff Hainer) Todd Eric Andrews (Ethan Kaufmann) Martha Byrne (Sarah Lapp) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincet McEveety Drehbuch: Chris Manheim Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12