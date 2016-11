ZDF 04:55 bis 05:30 Magazin hallo deutschland Das "Traumschiff"-Jubiläum: Wie vor 35 Jahren alles begann D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Boulevard- und Schlagzeilenmagazin berichtet unterhaltsam und informativ über Menschen und ihre Geschichten in den Bundesländern und über das Leben von Prominenten in Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lissy Ishag Originaltitel: hallo deutschland

