ZDF 02:10 bis 02:55 Krimiserie SOKO Köln Folge: 271 Buchstabiere Mord D 2016

Am Fuße eines Gebäudes wird Thomas Schilling tot aufgefunden. Schnell wird klar: Er wurde aus dem Fenster gestoßen. Der erste Verdacht fällt auf Klaus Zinnbauer, seinen Chef. Denn Schilling - derzeit als Objektleiter in einer Putzfirma angestellt - träumte davon, zusammen mit seinem Bruder Luk eine eigene Firma zu gründen. Diese hätte Zinnbauer möglicherweise in den Ruin getrieben. Im Lauf der Ermittlungen erfahren die SOKO-Beamten aber auch, dass die angestrebte Selbstständigkeit der Schilling-Brüder kein gemeinsamer Plan gewesen zu sein schien, sondern vielmehr von Thomas vorangetrieben wurde. Dem jüngeren Bruder Luk scheint der Ehrgeiz zu fehlen. Stattdessen ist die Leidenschaft für Claudia Kind, Thomas' Stellvertreterin, umso größer. Die Brüder lagen im Streit. War dieser tatsächlich so belanglos, wie Luk behauptet, oder Auslöser einer verheerenden Tat? Ein wohlbehütetes Geheimnis kommt schließlich ans Licht: Es führt die Ermittler zum Täter und zeigt zur Überraschung aller, dass der Ermordete nicht nur Opfer war.

Schauspieler: Diana Staehly (Anna Maiwald) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Tatjana Kästel (Lilly Funke) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Katharina Heyer (Claudia Kind) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Stefan Ditner Musik: Oliver Lutz