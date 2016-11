ZDF neo 02:10 bis 02:55 Dokumentation Terra X: Imperium - Das Schwert der Shogune Imperium: Das Schwert der Shogune D 2010 2016-11-26 12:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Fast 250 Jahre bleibt Japan fast vollkommen abgeschlossen von der Außenwelt. Über alles herrscht der Shogun, absoluter Machthaber und Kriegsheer mit eiserner Hand. Selbst der gottgleiche Kaiser, aus der ältesten Dynastie der Erde, ist sein Gefangener. Über die Gesetze des Shoguns wachen zweieinhalb Millionen Samurai, adlige Krieger. Für sie wird der Kampf mit dem Schwert zu einem geistigen Weg, der das Land prägt. Dabei sind die japanischen Inseln schon im 16. Jahrhundert dichter bevölkert und mehr verstädtert als jedes westliche Land: 26 Millionen Japaner stehen 16 Millionen Franzosen oder viereinhalb Millionen Engländern gegenüber. Japan ist ein Land der Krieger, das in seiner Geschichte über lange Perioden hinweg von Kriegen zerrissen wird. Der strenge Kodex der Samurai ist in Wahrheit aus dem Chaos und aus grausamen Kriegen geboren. "Den Krieger kümmert es nicht, ob man ihn ein Ungeheuer oder einen Hund nennt; die Hauptsache ist der Sieg!", schreibt ein berühmter japanischer Kriegsherr des 16. Jahrhunderts. Endlich, nach jahrhundertelangen Kriegen zwischen den vielen Fürsten, gelingt es einem von ihnen, das Land unter seiner Herrschaft zu einigen. Im Kampf begründet der kalte Machtmensch Tokugawa Ieasu eine Dynastie, die das Land bis ins 19. Jahrhundert friedlich regieren wird. Unter ihrer Herrschaft werden Hochseeschiffe verboten, Feuerwaffen abgeschafft, alle Kontakte zum Ausland unterbunden und die westlichen Wissenschaften verboten. Dennoch blühen Kunst und Handwerk, Kultur und Wirtschaft auf. Die Hauptstadt des Shogun ist Edo, das man heute als Tokio kennt, ein verborgenes Weltwunder, und um das Jahr 1700 mit einer Million Bewohnern die größte Stadt der Erde. "Imperium" führt in diese verschlossene Welt. Maximilian Schell verfolgt - unterstützt von hochwertigen und spannenden Inszenierungen, mit ungewöhnlichen Dokumentarbildern und Animationen - das Leben des größten Schwertkämpfers der japanischen Geschichte, betrachtet das Fortleben jahrhundertealter Traditionen, zeigt Jahrhunderte furchtbarer Kämpfe, kommentiert die Machtergreifung eines Familienclans und erläutert die unbekannte Geschichte einer bis heute rätselhaften Großmacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maximilian Schell Originaltitel: Terra X