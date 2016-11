ZDF neo 23:10 bis 23:58 Krimiserie 100 Code Folge: 6 Die Spinnen sehen alles S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Das Team kann die Identität des Trucker-Killers ermitteln eine riskante Verfolgungsjagd beginnt. Gleichzeitig werden neue Fakten über den scheinbar omnipräsenten Geheimbund offenbart. Der Trucker-Killer entpuppt sich als junge Frau, wobei Conley und Eklund über das mögliche Motiv der unkonventionellen Mörderin rätseln. Eine alte Polizeiaufnahme offenbart schließlich die Ursache und stellt eine ungeahnte Verbindung zu L.H. her. Nun müssen die Ermittler schnell handeln, denn das nächste Opfer ist bereits im Visier. Privat hat Eklund mit seinem ehemaligen Kollegen Henrik zu kämpfen, der seinem Frust über seine Suspendierung freien Lauf lässt. Conley leidet an Schlaflosigkeit, die er durch illegal erworbene Schlafmittel zu bekämpfen versucht. Gleichzeitig nimmt die Beziehung von Hanna und Göran sadomasochistische Züge an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Peter Eggers (Göran) Kristoffer Berglund (Phille) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Andreas Öhman Drehbuch: Henrik Sylvén Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 16