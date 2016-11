ZDF neo 22:30 bis 23:10 Krimiserie 100 Code Folge: 5 Das erste Erröten S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Nachdem Conley den Copycat-Killer in Notwehr getötet hat, entpuppt sich das Forum "Temptations" als Sackgasse. Die Ermittler müssen nun eine neue Mordserie untersuchen, die Parallelen zu den bisherigen Verbrechen aufweist. Diese Mordwelle versetzt das Team in Alarmbereitschaft. Tote Trucker werden in der Nähe ihrer Fahrrouten gefunden. Da bei den Opfern das gleiche Betäubungsmittel nachgewiesen wird, das zuletzt bei den Frauenmorden eingesetzt wurde, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang. Privat kommt Conley der Besitzerin einer Bar näher, während Hanna in eine intime Beziehung mit dem Polizisten Göran eingeht. Woanders schickt L.H. einen potenziellen Mörder namens Andrej nach Schweden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Kristoffer Berglund (Phille) Samuel Huhmarniemi (Police Officer) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Andreas Öhman Drehbuch: Henrik Sylvén, Amanda Moresco, Bill Tangradi Altersempfehlung: ab 16