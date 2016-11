ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Heller Querschläger D 2014 Nach dem gleichnamigen Roman von Silvia Roth 2016-11-22 00:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wiesbaden unter Schock: In einem Gymnasium fallen Schüsse. Die Kommissare Heller und Verhoeven finden drei Leichen. Die Rektorin und zwei Schüler sind tot, vom Täter fehlt jede Spur. Ein Verdächtiger ist schnell ausgemacht: der 17-jährige Problemschüler Nikolas, der einen Schulverweis erhalten hat. Aber während die Großfahndung läuft, kommen Winnie Heller immer mehr Zweifel an der vorschnell gefassten Amoklauf-Theorie. Als sich die Ermittler in Nikolas' Elternhaus umsehen, lassen mehrere Hinweise darauf schließen, dass der von seinen Mitschülern gedemütigte Schüler einen Amoklauf plante. Für Winnie Hellers Kollegen und die Öffentlichkeit scheint der Fall klar zu sein. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, muss Winnie Heller den genauen Tathergang rekonstruieren. Dabei gerät sie selbst in Lebensgefahr und kommt dem Täter gefährlich nah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Winnie Heller) Hans-Jochen Wagner (Hendrik Verhoeven) Peter Benedict (Burkhard Hinnrichs) Lena Stolze (Dr. Jacobi) Nina Kronjäger (Silvie Verhoeven) Lennart Betzgen (Nikolas Hrubesch) Franziska Neiding (Nina Verhoeven) Originaltitel: Kommissarin Heller Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke Altersempfehlung: ab 12