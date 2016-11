Phoenix 02:15 bis 03:00 Reportage Tatort Straße Abgelenkt am Steuer D 2015 2016-11-25 03:30 Live TV Merken Wodurch häufen sich Unfälle auf Deutschlands Straßen? Und wie gefährlich sind dabei Routinesituationen im Straßenverkehr? Denn eine häufige Ursache für Unfälle ist Fehlverhalten in eigentlich unkritischen Situationen. Polizei und Unfallforscher vermuten, dass gerade Routinesituationen im Straßenverkehr zu riskantem Verhalten verleiten. Die Reportage begibt sich auf Spurensuche. Der 15-jährige Ali Raab wurde auf dem Schulweg Opfer eines Verkehrsunfalls. Nach neun Wochen Krankenhaus und fünf Operationen leidet er bis heute unter den Folgen. Im Jahr 2013 verunglückten über 100 000 Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg, 48 davon starben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tatort Straße