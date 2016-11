Phoenix 06:00 bis 07:30 Dokumentation Kennedys Leibwächter USA 2010 Live TV Merken 1963 standen dem Secret Service ein Budget von etwa 4,1 Millionen Dollar und etwa 200 Agenten innerhalb der USA zur Verfügung. Nur 34 Agenten waren rund um die Uhr für den Schutz John F. Kennedys verantwortlich. Sie arbeiteten jeweils in Acht-Stunden-Schichten, die alle zwei Wochen wechselten. Jede Schicht wurde von einem "Assistant to the Special Agent in Charge" beaufsichtigt. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wurde Präsident John F. Kennedy während einer Fahrt am 22. November 1963 durch Dallas ermordet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Kennedy Detail

