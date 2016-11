NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Ein Zebra zieht aus Ein Zebra zieht aus / Zwei Krokodiltejus ziehen ein / Blutabnahme bei Elefantenkuh Thura / Affentanz bei den Tamarinäffchen / Familienzuwachs bei den Alpakas D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Zebra zieht aus: Einer der beiden jungen Zebrahengste verlässt Hagenbeck und siedelt in die Niederlande um. Nur welcher? Die sehen sich so ähnlich. Dr. Flügger ist sich recht sicher und verpasst einem der beiden einen Beruhigungscocktail per Blasrohr. Als es ans Verladen geht, herrscht aber doch noch Unsicherheit. War es wirklich der mit der Chipnummer 9380? Oder doch der andere? Zwei Krokodiltejus ziehen ein: Im Tropenaquarium fehlt etwas, Schlangen sind da, Krokodile sind da, aber wo sind die Krokodiltejus? Die haben eine Weile hinter den Kulissen gelebt und dürfen nun endlich in ihr Terrarium. Darüber freuen sich Marion und die Tejus, aber nicht die Fransenschildkröten, die haben jetzt nämlich Angst um ihr Futter. Blutabnahme bei Elefantenkuh Thura: So eine Elefantenfamilie kann ja nicht groß genug sein. Zum Glück steht schon wieder Nachwuchs in Aussicht, Elefantendame Thura ist trächtig. Genau genommen ist sie sogar hochträchtig, wenn nicht gar überfällig, aber das weiß man bei Elefanten nicht so genau. Deshalb wird Thura regelmäßig Blut abgenommen. Anhand der Probe kann man erkennen, wann es soweit sein wird. Affentanz bei den Tamarinäffchen: Nachwuchskontrolle auch bei den Kaiserschnurrbart-Tamarinen. Die Äffchen sind allerdings schon putzmunter unterwegs, deshalb ist es gar nicht so leicht, sie für die Untersuchung einzufangen. Azubi Robin Petzoldt schlägt sich ganz wacker: Mit dem Kescher stürzt er hinter den flinken Tieren hinterher. Einmal gefangen, machen die furchtbaren Krawall. Aber das kennt man ja von ihnen. Familienzuwachs bei den Alpakas: Alpakaweibchen Carmen hat in der Nacht ein Junges zur Welt gebracht. Volker Friedrich betritt die Kinderstube, um Mutter und Kind zurück zur Familie zu lassen. Die wartet schon ganz gespannt. Was ist es denn geworden? Ein hübsches Kerlchen! Carmen ist zu recht mächtig stolz auf ihren Sohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.