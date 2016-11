NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Floristik: Weihnachtsdekoration im klassisch nordischen Stil / Mein Tierarzt: Zuschauer-Sprechstunde bei Fragen zum Hund / Auf'n Schnack: Heinz Hackmann der "Retter des Niedersachsen-Rosses" aus Werpeloh (Nds.) / Live unterwegs: im Kutschen- und Motorradmuseum in Lohne/Dinklage ( Nds.) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Floristik: Weihnachtsdekoration im klassisch nordischen Stil Die klassischen Weihnachtsfarben sind für viele Menschen, trotz der wechselnden Trends, immer noch Rot und Grün. Sie stehen für Wärme und Harmonie, gepaart mit natürlicher Frische. Auch Florist-Meisterin Imke Riedebusch aus Stuhr (Nds.) verzichtet dieses Jahr bei der Weihnachtsdeko auf Glitzer und Schnickschnack und kreiert ganz natürlichen Weihnachtsschmuck mit viel Holz, frischem Tannengrün und roten Kerzen. Weiße Christrosen und Minilichter sorgen für schöne Akzente. Mein Tierarzt: Zuschauer-Sprechstunde bei Fragen zum Hund Der Hundehalter sollte sein Anliegen möglichst genau schildern, damit Tierärztin Dr. Karin Schlotterbeck ganz konkrete Tipps zur Gesundheit des Hundes geben kann. Anfragen können gerichtet werden per E-Mail an: meinnachmittag@ndr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag