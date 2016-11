NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Eine Niere für Nero D 2007 Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Zirkuslöwe Nero ist schwer krank: Ödeme an seinen Gliedmaßen und Atemnot lassen auf akutes Nierenversagen schließen. Eine Großkatze mit kaputten Nieren, das bedeutet eigentlich das Todesurteil. Doch Susanne gibt das Tier nicht auf: Sie findet einen Blutsverwandten Neros im Leipziger Zoo und arrangiert in einer spektakulären Aktion eine Nierentransplantation. Der Wisentbulle Willi stellt Susanne vor ein veterinärmedizinisches Rätsel. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er an Ketose erkrankt ist, einer Stoffwechselkrankheit, von der üblicherweise nur Milchkühe betroffen sind. Mit einem Metalldetektor findet Susanne des Rätsels Lösung: Willi hat einen Nagel verschluckt, der dringend entfernt werden muss. Da eine Operation des Achtzentner-Tieres zu aufwändig wäre, muss eine andere Lösung gefunden werden. Also mischt Susanne dem Bullen einen Magneten ins Heu, der mit dem Nagel durch Willis diverse Mägen wandert und schließlich auf natürlichem Weg ausgeschieden wird. Der Tag der Scheidung naht: Christoph, der sich schon auf die neue Zeit voll Harmonie freut, bucht eine Kurzreise nach Paris. Doch Susanne steht noch viel zu sehr unter Druck und fühlt sich völlig überrollt. Christoph ist enttäuscht von ihrer heftigen Reaktion. Der Scheidungsprozess verläuft komplizierter als erwartet. Die Richterin entpuppt sich als extrem konservative Zeitgenossin, die die Ehe als ein zu hohes Gut betrachtet, als dass man sie einfach wegwirft. Die Scheidung droht zu platzen. Ehe der Richter ein unerwünschtes Urteil fällen kann, holt sich Susanne Unterstützung in Person von vier Zeugen: Jonas, Christoph, Rebecca und Hund Murphy: Susannes neue Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Gunter Schoß (Professor Georg Baumgart) Astrid (Richterin Siegrist) Horst-Günter Marx (Klaus Mertens) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Karola Hattop Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Herman Dunzendorfer Musik: Rainer Oleak