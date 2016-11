NDR 06:35 bis 07:20 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Döner-Schummelei: falsches Fleisch und Zusatzstoffe / Bäume fällen: Fachbetriebe im Qualitätstest / Mobilfunkärger: teure SMS / Mehl: was wirklich drinsteckt / Krasse Preisunterschiede: Wasserstreit in Uelzen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In jedem Brot oder Brötchen steckt Mehl - aus verschiedenen Getreidesorten und in unterschiedlicher Körnung. Doch vor allem bei der industriellen Brotproduktion werden häufig Mehle verwendet, in denen auch noch andere Stoffe drinstecken. Die haben nach Meinung von Handwerksbäckern aber nichts darin zu suchen. Markt deckt auf!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt

