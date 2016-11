MTV 15:55 bis 16:50 Dokusoap Teen Mom II Two Steps Forward USA 2011 Merken Die Dinge zwischen Leah und Corey rutschen ins Negative ab, als sie Zweifel bezüglich der Hochzeit bekommt. Chelsea und ihre Freundinnen entscheiden ihre Trennung von Adam zu feiern. Sie unternehmen einen Roadtrip zur Lady Gaga Show. Jenelle und Kieffer genießen ihre Zeit in New Jersey. Underdessen bemerkt Barbara, dass ihr Kreditkarte fehlt. Kailyn zieht zu ihrer Mutter, bekommt aber ihre Sachen nicht von Jo zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Farrah Abraham (Herself) Maci Bookout (Herself) Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Adam Lind (Himself) Catelynn Lowell (Herself) Kailyn Lowry (Herself) Originaltitel: Teen Mom Regie: Tony Shaff Musik: Michael Baiardi