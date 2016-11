KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Einziehen! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Einziehen!: Große Vorfreude und ziemliches Lampenfieber im BAND CAMP BERLIN! Bevor sich Lissi, Julian, Leo, Marcel und Luca zu einer Band formieren, müssen sie ihre Mentoren mit Solo-Stücken überzeugen. Das lässt sich Sänger und Gitarrist Julian nicht zweimal sagen und bringt die Berliner Probebühne mit markerschütterndem Gebrüll zum Beben. Ob sein Metal-Sound überhaupt mit den musikalischen Interessen der anderen Bandmitglieder in Einklang zu bringen ist? Keyboarder Marcel hat für alle Fälle ein Kontrastprogramm zu lauten Gitarren parat - und will mit sanft gesungenen Balladen überzeugen? Nach den Solo-Performances ist es endlich soweit - die Band bekommt erstmals Gelegenheit, zu fünft auf einer Bühne zu stehen und loszulegen. Gegen den Willen von Sängerin Lissi probt die Band einen Foo-Fighters-Song ein und hat prompt mit den Einsätzen zu kämpfen. Am Ende eines langen Tages stellen alle Fünf fest, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt ein erster gemeinsamer Nenner? Auch in anderer Hinsicht herrscht Konsens: Die gemeinsame Musiker-WG, in die die Bandmitglieder am Abend einziehen, finden alle supertoll. In der Coje Berlin bewohnt jeder der Musiker eine eigene Holzhütte und in der Jam-Ecke kann rund um die Uhr geprobt werden. Einzige Hürde: Gitarrist Julian - überzeugter Veganer - bietet an, den Kochlöffel zu schwingen - was Keyboarder Marcel sofort von Döner träumen lässt? Die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Am nächsten Morgen will der Proberaum eingeweiht und ein erster Song einstudiert werden. Nicht nur die Zeit sitzt der Band im Nacken: Um 12 Uhr mittags wollen die Mentoren Tiemo und Gerald erste Resultate sehen - und das, obwohl erstmal die Technik streikt? Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit zum Thema "Band-WG" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin