KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokusoap Die Mädchen-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2016 Der erste Urlaubstag in der Mädchen-WG und der Kühlschrank ist leer! Das muss sich schnell ändern! Jolina, Kaya, Luna, Natalie und Serena machen sich auf den Weg zum nächsten Supermarkt. Auch einen anderen wichtigen Punkt erledigen die Mädchen an Tag zwei: Sie lernen Jungs kennen! Soll man sich noch einmal treffen mit ihnen oder nicht? Eine schwere Entscheidung... Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern. Einmal nur das tun, worauf man wirklich Lust hat, ohne Rücksicht auf Erwachsene. Für fünf Mädchen geht dieser Traum in Erfüllung. In der Mädchen-WG haben sie die Chance, einen Monat lang das Leben ohne Eltern auszuprobieren. Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Georg Bussek, Tobias Zydra