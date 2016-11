KI.KA 16:50 bis 17:40 Trickserie Geronimo Stilton Eine mausige Hochzeit / Die Rosen des Vergessens I, CDN 2009-2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Eine mausige Hochzeit: Der Seniorchef der Stilton Media Gruppe, Großvater Wilhelm, will heiraten und zwar ausgerechnet Sally Rattmausen - die Erzrivalin von Geronimo! Die Stiltons trauen ihren Ohren nicht, als sie davon erfahren. Thea ist sich sicher, dass ein Plan von Sally dahinter steckt, sich durch die Heirat die Mehrheit an der Stilton Media Gruppe zu erschleichen. Doch Großvater Wilhelm und Sally scheinen richtig ineinander verliebt zu sein. Jeder Versuch, Großvater davon abzuhalten, Sally zu heiraten, misslingt. Die Lage spitzt sich zu, als die Hochzeit auf Sallys Drängen hin vorverlegt wird. Die Hochzeit muss verhindert werden! Die Rosen des Vergessens: Geronimo ist aufgeregt, denn die schöne Operndiva Parmezani gibt ein Gastspiel in Mausilia. Und sie will ein Exklusivinterview mit Geronimo. Doch als er nach der Aufführung in ihre Garderobe kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst scheint sich die Diva gar nicht an Geronimo zu erinnern. Dann ist plötzlich das "Herz des Glücks" verschwunden, ein wertvoller Rubin, den Parmezani immer um ihren Hals trägt. Der Edelstein ist ihr Glücksbringer. Ohne ihn kann und will sie nicht mehr auftreten. Geronimo bietet seine Hilfe an und entdeckt, dass jeder, der an den Glückwunsch-Rosen der Diva riecht, unter kurzzeitigem Gedächtnisverlust leidet. So konnte der Dieb in die Garderobe gelangen und den Stein stehlen, ohne dass die Diva etwas davon bemerkte. Die Parmezani-Rose hat der Florist Tony Tulpe extra für die Operndiva gezüchtet. Steckt er also auch hinter dem Einbruch? Die Stiltons ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont