Trickserie Horseland, die Pferderanch Feuer und Wasser / Wer anderen eine Grube gräbt... USA 2006-2008 Feuer und Wasser: Auf einem Campingausflug sollen Chloe und Zoe vier Kanister mit Wasser aus dem nahe gelegenen See holen. Doch die beiden Schwestern sind zu faul und bringen nur zwei volle Kanister zum Zeltlager. Damit nimmt das Unglück seinen Lauf. Nach einem schönen Abend unter freiem Himmel, bekommen Chloe und Zoe von Willi den Auftrag, das Lagerfeuer zu löschen. Dafür reicht aber das Wasser nicht. Also versuchen die Beiden, die Glut mit Sand zu ersticken. Doch in der Nacht zieht ein Sturm auf und wirbelt die noch heiße Glut auf. In null Komma nichts breitet sich ein Feuer aus. Gerade noch rechtzeitig können die Freunde mit den Pferden fliehen. Doch dann schneidet ihnen das Feuer alle Wege ab. Jetzt kann sie nur noch ein Ritt durch den See retten. Aber Chloe und Zoe können nicht schwimmen. Zu guter Letzt schaffen sie es, mit Hilfe der Pferde, das andere Ufer zu erreichen. Am Ende müssen Chloe und Zoe zur Strafe für ihr verantwortungsloses Verhalten dann doch noch ganz schön ackern. Wer anderen eine Grube gräbt...: Auf Horseland herrscht große Aufregung. Die jährliche Pferde- und Reitshow findet in wenigen Tagen statt. Das gesamte Team von Horseland bereitet sich gründlich vor. Jeder wird für eine andere Disziplin eingeteilt. Während des Trainings fangen Zoe und Molly, die gemeinsam mit Alma und Sarah die Musikkür machen sollen, einen Streit an. Da Mollys Pferd Calypso die Schrittfolge nicht beherrscht, befürchtet Zoe, dass sie die Kür verpatzen. Sie redet Molly ein, Sarah und Alma wollten sie aus dem Team ausschließen. Enttäuscht reitet Molly mit Calypso davon. Durch Zufall kommen die anderen Mädchen hinter Zoes Intrige und erteilen ihr eine Lektion. Sprecher: Mia Diekow (Alma) Sonja Stein (Molly) Nicole Hannak (Sarah) Simona Pahl (Zoey) Originaltitel: Horseland Regie: Karen Hyden Drehbuch: Carter Crocker Musik: Ron Wassermann