KI.KA 13:15 bis 13:40 Show Checkpoint D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Stärker werden ohne Training und Schweiß. "Checkpoint" testet ob Spinat, leichte Stromschläge oder Erschrecken wirklich helfen. Laut wird es beim Platzen eines riesigen Wetterballons. Spürsinn ist gefragt beim Wettkampf der Jungs gegen die Mädchen. Als Zöllner müssen sie zeigen, wer Schmuggelware im Koffer oder mit Röntgengerät entdeckt und wer sich durch Fälschungen nicht täuschen lässt. Bremsen mit dem Fahrrad auf Sand während man eine Kurve fährt, gehört zu den Dingen, die man besser nicht tun sollte. Warum das so ist und was passiert, wenn man es doch versucht, dass darf Kenneth gut geschützt probieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Checkpoint Regie: Salim Butt, Jonas Lang, Lothar Brus