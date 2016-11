National Geographic Wildlife 04:50 bis 05:35 Dokumentation United Sharks of America USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Angst vor Haien ist weit verbreitet - obwohl es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, durch Bienen, Hunde oder Blitze zu sterben. Trotzdem ist es eine Tatsache: Haie greifen immer häufiger Menschen an. Doch warum ist das so? Die Dokumentation "United Sharks of America" beleuchtet das Phänomen im Gespräch mit Haiexperten und Schwimmern, die den Raubfischen begegnet sind. Antworten gibt es u.a. an den gefährlichsten Stränden der USA - von North Carolina über Florida bis nach Kalifornien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Survivors: USA

