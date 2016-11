National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Wildes Thailand A Forgotten and Rarely Seen Wilderness THAI, DK 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der zweiten Episode folgt das Kamerateam einer Gibbon-Familie, die ihr Revier verteidigt und von einem Kragenbären belästigt wird - und der Bär tanzt, gräbt und kratzt die ganze Nacht. Dem Team gelingen außerdem außergewöhnliche Aufnahmen des Flughundes - die größte Fledermaus der Welt schläft mit ihren Artgenossen in einem abgelegenen buddhistischen Tempel - von dieser Basis aus schwärmen sie zu ihren Beutezügen aus. In Thailand gibt es eine große Vielfalt an Vögeln - die Doku-Serie zeigt, wie einige von ihnen ihre komplizierten Nester bauen. Und schließlich wirft das Team einen Blick auf die überbordende Fülle an Leben in der Andamanensee, Heimat einiger der buntesten Tierarten des Planeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Thailand