National Geographic Wildlife 12:45 bis 13:30 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Angst und Schrecken USA 2014 2016-12-02 03:15 Stereo 16:9 HDTV In dieser Episode geht es um tierisch knappe Situationen, in denen die Protagonisten gerade noch einmal mit dem Leben davonkommen. Sind Kampf- oder Fluchtinstinkte erst einmal geweckt, unternimmt ein Tier alles, um zu überleben. Heldenhafte Taten und tapferes Verhalten sind ebenso zu beobachten wie Hinterhältigkeit und Feigheit, ganz knapp gelungene Fluchten und fast verlorene Kämpfe. Eines ist sicher: Man sollte bei Tieren immer mit dem Unerwarteten rechnen. Originaltitel: Animals Gone Wild