3sat 20:15 bis 21:45 Drama Das weiße Kaninchen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Die schüchterne Sara (Lena Urzendowsky) freundet sich im Internet mit dem coolen Kevin an. Der verlangt freizügige Fotos von ihr – die ihm das verliebte Mädchen prompt schickt. Als Kevin auf diese Weise erotische Videos von Sara erpressen will, sucht sie Hilfe bei ihrem 17-jährigen Chat-Partner Benny. Doch der ist nicht der, der er zu sein vorgibt … Der authentische Film wurde mit dem Creative Energy Award ausgezeichnet. Schauspieler: Devid Striesow (Simon Keller) Lena Urzendowsky (Sara Rost) Louis Hofmann (Kevin) Julia Jäger (Katrin Rost) Patrick Heyn (Matthias Rost) Anja Schiffel (Ellen Keller) Cordelia Wege (Sandra Bickel) Originaltitel: Das weiße Kaninchen Regie: Florian Schwarz Drehbuch: Michael Proehl, Holger Karsten Schmidt Kamera: Philipp Sichler Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxem Altersempfehlung: ab 12