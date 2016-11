ARD alpha 23:00 bis 23:45 Dokumentation alpha-Österreich: ORFIII wird fünf A 2016 16:9 Live TV Merken Zu den erfolgreichsten ORF-Innovationen zählt der Kultur- und Informationskanal ORF III, der am 26. Oktober 2011 erstmals on air ging. Gegründet am Ende der Weltfinanzkrise ist der Spartensender heute wichtiger Bestandteil des Bildungsfernsehens innerhalb der ORF-Senderfamilie. Philipp Maiwald lässt in seinem Film "ORF III wird fünf" die Sendergeschichte Revue passieren. Zu Wort kommen der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, Bundesminister Thomas Drozda, Journalistenlegende Hugo Portisch, die Künstler André Heller und Erwin Wurm, Sängerin Angelika Kirchschlager, die Schauspieler Otto Schenk und Peter Weck, Regisseur Robert Dornhelm, die ehemaligen ORF-Generalintendanten Teddy Podgorski und Gerhard Weis, seines Zeichens Vorsitzender des ORF-III-Kulturbeirats, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz u. v. a. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: alpha-Österreich