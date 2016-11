ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Papier - Wunderstoff oder reif für die Tonne? D 2016 2016-11-23 11:00 16:9 Merken Wir haben es täglich in der Hand: Papier - die Zeitung am Morgen, die Brötchentüte, die Unterlagen im Büro, Toiletten-Papier, die Bettlektüre. In Deutschland beträgt der Prokopfverbrauch pro Jahr rund 250 kg Papier - so viel wie in ganz Afrika und Südamerika zusammen. Doch Digitalisierung und Internet machen dem Werkstoff Konkurrenz. Brauchen wir in Zeiten von e-paper und virtueller Kommunikation überhaupt noch klassisches Papier? Dabei hat es fast wundersame Eigenschaften: Papier kann das Hundertfache seines Gewichtes tragen. Nur durch Knicken und Falten lässt sich die Stabilität um ein Vielfaches erhöhen - Papier kann so hart sein wie Stahl. Planet Wissen erforscht die Geheimnisse des Papiers und zeigt neben den ökologischen Problemen auch die Chancen, die in dem jahrtausendealten Material stecken: Als Werkstoff für Betten, Regale, Treppen oder für Instant-Häuser. Sogar ein funktionstüchtiges "Billig-Fahrrad" aus Zellulose ist bereits auf dem Markt. Könnte Papier der neue Wunderwerkstoff der Zukunft werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Evelyn Schönheit (Papier-Expertin, Forum Ökologie & Papier), Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel (Papierfabrikation u. Verfahrenstechnik, TU Darmstadt) Originaltitel: Planet Wissen