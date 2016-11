ARD alpha 07:00 bis 07:25 Kindersendung Checker Tobi Der Türkei-Check: Merhaba Istanbul Der Türkei-Check - Merhaba Istanbul D 2016 16:9 Live TV Merken Diesmal checkt Tobi seine Fragen in einem zwar europäischen, aber doch recht fremden Land: in der Türkei. Diesen Floh hat ihm Merve ins Ohr gesetzt, die er vom "Islam-Check" kennt. Istanbul ist ihre Lieblingsstadt und mit über zwölf Millionen Einwohnern eine der größten Metropolen der Welt! Istanbul, das früher Byzanz und später Konstantinopel hieß, verbindet sogar zwei Kontinente. Welche das sind, klären Merve und Tobi bei einer Bootsfahrt auf dem Bosporus. Das ist die Meerenge, die Istanbul in zwei Hälften teilt: Hier trifft Europa auf Asien in ein und derselben Stadt! Und das Beste: Tobi darf das Schiff sogar selbst steuern! Zurück an Land bekommt Tobi einen kurzen Sprachkurs von Merve. "Hallo" heißt auf Türkisch zum Beispiel "Merhaba". Klar, dass der Checker seine neuen Sprachkenntnisse gleich bei einem Eisverkäufer testet. Aber nicht nur das türkische Eis ist ein ganz besonderes, auch die Istanbuler Eisverkäufer haben so manchen Trick drauf. Merve und Tobi finden außerdem heraus, was ein "Dolmus" ist - so etwas gibt es nur in Istanbul - und wohin man damit fahren kann. Sie erkunden den Bahnhof Serkici, von dem vor über 40 Jahren türkische Gastarbeiter aufgebrochen und der Einladung, in Deutschland zu arbeiten, gefolgt sind. Viele Familien haben so in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Auch Merve ist Enkelin von Gastarbeitern, und lädt Tobi zum Abschluss zu einer Familienfeier auf einer tollen Aussichtsterrasse ein. Als die Nacht hereinbricht, muss Tobi "Güle Güle Istanbul!" sagen - Auf Wiedersehen, Istanbul! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Martin Tischner, Johannes Honsell, Imke Hansen

