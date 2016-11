TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Frankenstein Chronicles Ein Verdacht GB 2015 16:9 Merken John Marlott besucht den Maler William Blake, der auf dem Sterbebett liegt. Der Polizist Nightingale beschattet indes den Pub, in dem sich die Leichendiebe treffen, die ihre "Ware" an das gegenüberliegende Krankenhaus verkaufen. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan, um einen verdächtigen festzunehmen, der ihnen bei ihren Ermittlungen helfen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucy Cray-Miller (Mrs. Evans) Jessie Ross (Alice Evans) Sean Bean (John Marlott) Anna Maxwell Martin (Mary Shelley) Steven Berkoff (William Blake) Nicola Lindsay (Mrs. Blake) Deirdre Mullins (Agnes Marlott) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross, Barry Langford Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda