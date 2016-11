TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Der Showdown USA 2005 16:9 Merken Nach Carters Weggang verfällt Kirsten mehr und mehr dem Alkohol. Als Sandy sie auf ihr Trinkproblem anspricht, wird er jedoch nur rüde von ihr abgekanzelt. Marissa weiß nicht, wie sie sich in Ryans Anwesenheit verhalten soll, woraufhin der sich fragt, was in seiner Abwesenheit zwischen ihr und seinem Bruder vorgefallen ist. Zach will indes aus dem Comic-Projekt aussteigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Logan Marshall-Green (Trey Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Fresco Drehbuch: John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12