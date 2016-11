TNT-Serie 10:05 bis 10:55 Krimiserie Quincy Geschäft mit der Schönheit USA 1979 Merken Quincy untersucht die Leiche einer Frau, die sich nach einer missglückten Schönheits-OP umgebracht hat. Er findet heraus, dass der Arzt, der den Eingriff vorgenommen hatte, kein qualifizierter Schönheitschirurg ist. Doch so leicht kann man dem Doc nicht das Handwerk legen: Da er ordnungsgemäß einen Doktortitel besitzt und sich somit als Spezialist bezeichnen darf, praktiziert er nicht illegal In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Garry Walberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Robert Ito (Sam Fujiyama) Val Bisoglio (Danny) Joseph Roman (Sgt. Brill) Granville Van Dusen (Morrison) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Robert Crais Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Dick DeBenedictis