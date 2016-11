ARTE 01:05 bis 02:50 Drama Sweet Sixteen GB, D, E 2002 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Liam ist erst 15, doch zur Schule geht er schon lange nicht mehr. Mit seinem besten Freund Pinball zieht er durch die Straßen seiner schottischen Heimatstadt und zählt die Tage, bis seine Mutter endlich aus dem Gefängnis entlassen wird. Einen Tag vor seinem 16. Geburtstag ist es so weit: Liam, der sehr an seiner Mutter hängt, setzt alles daran, zu verhindern, dass sie zu ihrem kriminellen Freund Stan zurückkehrt. Zusammen mit Pinball versucht er Geld aufzutreiben, um für sich und seine Mutter eine neue, "saubere" Zukunft aufzubauen. Doch der Verkauf von Zigaretten bringt nicht genug ein, um den Wohnwagen zu finanzieren, den Liam als neues Heim für seine Mutter im Auge hat. Zusammen mit Pinball stiehlt er Stans Drogenvorräte und wird selbst zum Dealer. Dabei gerät er an gewalttätige Junkies und gefährlicher noch an den Drogenboss Tony, der es nicht gerne sieht, dass die beiden Jungs ihm die Kunden streitig machen. Anstatt Liam aber unschädlich zu machen, lässt er den Jungen für sich arbeiten. Seiner Mutter zuliebe zieht Liam mit und verliert so nicht nur seinen besten Freund Pinball, sondern auch die letzten Ideale ... Regisseur Ken Loach erzählt in seinem Sozialdrama von der blinden Liebe eines Jungen zu seiner Mutter, für die dieser bereit ist, alles zu opfern: seine Vorstellungen von Moral, seine Freunde, seine Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Compston (Liam) William Ruane (Pinball) Annmarie Fulton (Chantell) Michelle Abercromby (Suzanne) Michelle Coulter (Jean) Gary McCormack (Stan) Tommy McKee (Rab) Originaltitel: Sweet Sixteen Regie: Ken Loach Drehbuch: Paul Laverty Kamera: Barry Ackroyd Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12