ARTE 07:00 bis 07:30 Magazin Yourope Digital Reporter - Über den Journalismus der Zukunft D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Roboter, die Artikel verfassen; Apps, die für jeden User maßgeschneiderte Nachrichten senden; eigene Redaktionen, die absichtlich Falschnachrichten millionenfach verbreiten; Virtual-Reality-Clips, die live und in Echtzeit den weltweiten Horror in die Köpfe des Betrachters drücken: Was wie eine Orwell'sche Prophezeiung aussieht, ist schon längst Praxis. Nachrichten werden nicht mehr nur von Menschen (Redakteuren) für Menschen (User) aufbereitet. Die Automatisierung und Digitalisierung hat die Welt der Information gründlich verändert. Was bedeutet das für den Journalismus, wie wird er in Zukunft wahr von falsch, relevant von unwichtig unterscheiden? "Yourope" geht dieser Frage nach, besucht Fake-News-Redaktionen, ist mit Bots-Jägern auf der Suche nach intelligenten Robotern, die Nachrichten und Social-Media-Kommentare verfassen, begleitet eine Virtual-Reality-Reporterin. Und "Yourope" spricht mit Journalisten, die sich weltweit zu einem investigativen Rechercheverbund vernetzt haben. Sie sehen in diesen Netzwerken die Chance, eine globalisierte Welt transparent und verständlich zu machen. Die Uraufgabe des Journalisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Korn Originaltitel: Yourope

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 346 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 106 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 106 Min.