TNT Film 23:55 bis 01:45 Thriller Bunny Lake ist verschwunden GB 1965 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein kleines Mädchen verschwindet spurlos aus dem Kindergarten. Ihre Mutter Ann begibt sich auf die verzweifelte Suche nach ihr und stößt dabei auf die seltsamsten Hinweise. Könnte die Köchin des Kindergartens, die ganz plötzlich nicht mehr dort arbeitet, etwas mit dem Verschwinden des Kindes zu tun haben? Und wieso will Anns Bruder unbedingt verhindern, dass sie weiter nach Bunny sucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Olivier (Newhouse) Carol Lynley (Ann) Keir Dullea (Steven) Martita Hunt (Ada Ford) Noël Coward (Wilson) Anna Massey (Elvira) Clive Revill (Andrews) Originaltitel: Bunny Lake Is Missing Regie: Otto Preminger Drehbuch: John Mortimer, Penelope Mortimer, Ira Levin Kamera: Denys Coop Musik: Paul Glass Altersempfehlung: ab 16