National Geographic 04:55 bis 05:40 Dokumentation Airport Security: Colombia Medizinischer Notfall ARG 2015 2016-11-30 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ermittler der Drogenpolizei am El Dorado-Flughafen sind einiges an Einfallsreichtum gewohnt, wenn es um das Schmuggeln von Rauschgift geht. Dennoch ist kein Fall wie der andere und so viel steht fest: Dieser Job ist nichts für schwache Nerven. Das zeigt sich einmal mehr, als Kokainkapseln im Magen eines Mannes plötzlich platzen. Ein Notarzt muss sofort her - oder kommt die Hilfe bereits zu spät? Dass es auch andere Wege gibt, Drogen außer Landes zu schaffen, erfahren die Beamten in der Poststelle diesmal, als sie eine ungewöhnliche Sendung genauer inspizieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airport Security: Colombia

