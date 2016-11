National Geographic 15:40 bis 16:30 Dokumentation Mysterien der Menschheit Die Dornenkrone USA 2015 2016-11-22 04:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Evangelisten Matthäus, Markus und Johannes berichten, dass römische Soldaten Jesus vor seinem Kreuztod eine Dornenkrone aufsetzten, um den "König der Juden" zu verhöhnen. Auf verschlungenen Wegen soll die Krone schließlich nach Paris gelangt sein, wo sie bis heute in der Kathedrale Notre Dame als Reliquie aufbewahrt wird. Der Jesuitenpater Patrick Hough hat sich der Erforschung der Krone verschrieben. Für "Mysterien der Menschheit" untersucht er einen Dorn der Reliquie, von dem es heißt, dass er auf wundersame Weise zu bluten begonnen habe. Handelt es sich um faulen Zauber, um ein wissenschaftlich fassbares Phänomen oder ist es gar ein "echtes" Wunder? Im zweiten Teil der Episode geht es nach Peru, wo in einer unzugänglichen Bergregion zahlreiche Mumien entdeckt wurden - einige davon über 600 Jahre alt. Die sterblichen Überreste gehören zu den wenigen Relikten der Chachapoya-Zivilisation, die im 16. Jahrhundert durch von spanischen Eroberern eingeschleppte Krankheiten vollständig zerstört wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files