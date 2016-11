National Geographic 07:15 bis 07:35 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Doku-Serie "Science of Stupid" kombiniert harte wissenschaftliche Fakten mit einigen der verrücktesten, spektakulärsten und schmerzhaftesten Videoclips, die jemals aufgenommen wurden. In dieser Episode erfahren Sie, wie viele Wege es gibt, sich selbst in Verlegenheit zu bringen, sich zu verletzen und sich zu demütigen, während man ein Einrad fährt, auf einem Laufband rennt oder von einem Dach springt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

