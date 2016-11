Niederlande 2 16:50 bis 17:35 Sonstiges Natuur op 2: Planet Earth Bergen GB 2010 Merken Als mensen een bergtop beklimmen, hebben ze het gevoel dat ze die veroverd hebben. Toch zullen ze in die vijandige omgeving nooit meer zijn dan bezoekers. Planet Earth laat ons kennismaken met de "echte" bergbeklimmers, en komt erachter hoe zij op de machtigste pieken van de aarde kunnen overleven. In de bergen leven enkele van de schuwste en geheimzinnigste dieren op aarde. In deze aflevering zien we hoe zij met de uitdagingen van het bergleven weten om te gaan. In Ethiopië waagt Planet Earth zich in het hart van een vulkaan, waar ze een van de vreemdste verschijnselen op aarde aantreffen: een lavameer dat al ruim honderd jaar lang regelmatig uitbarst. Dezelfde krachten vormden het Simien-gebergte, waar een groep van rond de duizend Gelada-bavianen leeft. In het Andesgebergte probeert een familie van vijf poema's zich staande te houden in het meest onstabiele weer van onze planeet. En in de Rocky Mountains weerstaan grizzlyberen een lawine op volle sterkte, door een winterslaap te houden in holen die zich in de gevaarlijke hellingen bevinden. In de zomer beklimmen de beren de bergtoppen, op zoek naar motten, die ze bij duizenden tegelijk verslinden. Van de bevroren kern van een Alpengletsjer tot en met de grootste gletsjer ter wereld, zijn deze torenhoge pieken een tehuis voor het hoogst levende roofdier op aarde, de sneeuwpanter. De indrukwekkende beelden van een sneeuwpanter die in de Pakistaanse bergen jaagt, zijn een wereldprimeur. Het dierenspektakel gaat door met de eerste opnamen van een wilde reuzenpanda die haar jong van een week oud zoogt in een berggrot in China, en een vlucht aan de zijde van jufferkranen die de oversteek proberen te maken over de Himalaya's, het grootste gebergte op aarde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planeta Tierra