Mijn Maria Pieter Kohnen & Monique van Dongen NL 2016 Pieter Kohnen had eerst een aversie tegen Maria. Voor hem leidde Maria alleen maar af van Jezus, en die was toch het belangrijkste. Pas toen hij zelf vader werd begon zijn kijk op Maria te veranderen. Maria had een groot vertrouwen in haar kind, en zo werd ze meer en meer een voorspreekster. Sterker: in zijn eigen vrouw herkent hij veel van Maria. Ze is beschikbaar, benaderbaar en volledig te vertrouwen. Dat heeft hij nooit tegen zijn vrouw gezegd, maar binnenkort hopelijk wel. Monique van Dongen is vlakbij de Sint Jan geboren en groeide op met de Mariakapel in deze kathedraal. Ze kwam in haar jeugd vaak langs Maria, groette dan en knielde tijdens het langslopen. Dat kunnen we ons tegenwoordig niet meer voorstellen. Monique ziet Maria niet als moeder, maar voelt zich wel geborgen bij haar, iemand bij wie ze altijd terecht kan en die er altijd voor haar is. Sinds enige jaren is ze voorzitter van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw. Daar is ze eigenlijk veel te druk voor, maar ze kon in haar eigen ogen niet anders dan dit werk doen als een soort dankbaarheid.