Pro7 MAXX 12:05 bis 12:55 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Tauwetter USA 2012 16:9 HDTV Merken Der Winter weicht in Montana endlich zurück, und wärmere Temperaturen lassen die Pflanzen wieder sprießen. Tom und Nancy bekommen einen Anruf von ihren Lieben, der sie vor eine schwierige Entscheidung stellt. Charlie läuft die Zeit davon: Er braucht noch ein paar Felle, bevor der Frühling kommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 6