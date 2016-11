Motorvision.TV 23:05 bis 23:35 Dokumentation Car History Mercedes - Die Silberpfeile 2014 Stereo 16:9 Merken In Teil 2 der 120 Jahre Mercedes Motorsport erzählt Car History mit vielen Originalaufnahmen und originalen Interviews die Geschichte von Mercedes im Motorsport, vom Comeback nach dem Unfall in Le Mans, den Anfängen im rallyesport in den sechziger Jahren, dem legendären Auftritt mit der roten Sau in Spa, die unzähligen DTM-Erfolge, die Rückkehr nach Le Mans mit den Prototypen bis zu den Formel-1-Weltmeisterschaften mit Mika Häkkinen und den Triumph mit dem eigenen Team in der Formel 1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History