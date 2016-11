Spiegel Geschichte 04:55 bis 05:45 Dokumentation Graham-Dixons Schätze in... Skandinavien Dänemark GB 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Es war einmal, an der Wende zum 17. Jahrhundert: in den Geschichten und Scherenschnitten eines Schuhmachersohnes nimmt ein neues Dänemark Gestalt an. Hans Christian Anders bedient sich der Sozialsatire, um seinen Landsleuten auf märchenhafte Weise die Augen zu öffnen. Die Dänische Gesellschaft, gegründet von Nikolai Grundtvig, macht der Monarchie die Deutungshoheit über gesellschaftliche Themen streitig, derweil Christoffer Wilhelm Eckersberg mit seinen romantisch-klassizistischen Bildern das Goldene Zeitalter Dänemarks prägt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Art of Scandinavia Altersempfehlung: ab 12

