Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Erbe der Deutschen Die Speicherstadt Hamburg D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Die Hamburger Speicherstadt ist Ergebnis der vollständigen Eingliederung der Hansestadt in den Deutschen Zollverein 1888. In nur sieben Jahren wurde ein Stadtteil, in dem 16.000 Menschen lebten, abgerissen und neu erschaffen. In zahlreichen Speichern, Wasserstraßen und Brücken entstand in drei Bauabschnitten die heutige Speicherstadt, die nunmehr ihre ursprüngliche Aufgabe wieder verloren hat. Geblieben sind die Bauwerke, die alle der städtischen Gesellschaft HHLA gehören und die Erzählungen der Zeitzeugen aus einer vergangenen Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Erbe der Deutschen Altersempfehlung: ab 12