Spiegel Geschichte 16:35 bis 17:30 Dokumentation Delizia - Eine kulinarische Zeitreise Gesegnete Speisen I 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die katholische Kirche hatte einen großen Einfluss auf die Essgewohnheiten der Italiener. An christlichen Feiertagen wurden bestimmte Dinge von der Speisekarte gestrichen und die Genügsamkeit wurde zum obersten Gebot - ein krasser Gegensatz zur Maßlosigkeit des alten Roms. Aber die Bevölkerung fand Wege, um die Gerichte wenigstens etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Historiker John Dickie stellt sich allerdings die Frage, wie genießbar die neuen Kreationen tatsächlich waren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Delizia - Italian History on a Plate Altersempfehlung: ab 12