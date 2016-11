Spiegel Geschichte 07:15 bis 08:05 Dokumentation Geheimnis in der Tiefe Der mysteriöse Untergang der HMS Audacious GB, CDN 2009 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Vor der Nordküste von Irland liegt ein riesiges Schiffswrack, das über Jahrzehnte unberührt blieb. Für Freizeit-Taucher ist die See hier zu tief, und auch Expeditionen haben es lange nicht erforscht. Erst in den vergangenen Jahren konnten sich Profis in seine Nähe wagen. Sie fanden die HMS Audacious: eines der größten und besterhaltenen Kriegsschiffe aus dem Ersten Weltkrieg. Ergänzt werden die einzigartigen Filmaufnahmen vom Meeresgrund durch erläuternde Computer-Animationen sowie Interviews mit Zeitzeugen, Unterwasser-Archäologen und Militärhistorikern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deep Wreck Mysteries Altersempfehlung: ab 12

