Sky Nostalgie 12:40 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Im Dienste der Armee USA 1956 Merken Captain Barry Jeffers wird vom Kriegsministerium ersucht, sich wieder in den Dienst der Armee zu stellen. Jeffers lehnt zunächst ab. Doch Preston, der um die großen Fähigkeiten des Mannes weiß, bittet ihn, sein Nein noch mal zu überdenken. Da wird der Captain von Gangstern, die er beim Überfall erwischte, entführt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ed Hinton (Barry Jeffers) Arthur Hansen (George Bassett) Robert Carson (Calhoun) Linda Brent (Rita Mandoza) Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) John Pickard (Sid Helm) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Charles Livingstone Drehbuch: Dan Beattie, Stanley H. Silverman, Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Bettie Mosher, Maurice Kline